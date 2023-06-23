Seç Market, "esnaf dostu iş modelini" Diyarbakır’da anlattı

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​​​​​​​DİYARBAKIR (AA) - Yıldız Holding şirketlerinden Seç Market, "2023 Yılı Bölgesel Road Show" etkinliğinin buluşmasını Diyarbakır’da iş ortaklarının katılımıyla gerçekleştirdi.

Seç Market Genel Müdürü Altan Sekmen, bir otelde düzenlenen etkinlikte "geleneksel esnaf dostu iş modeli"ni anlatmak üzere potansiyel iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Sekmen, modelin esnafa ve müşteriye rekabette sağladığı avantajlarla Türkiye genelindeki mağaza sayısını artırırken ülke ekonomisine de katkı sağladığını anlattı.

Sekmen, şunları söyledi:

"Seç Market modelini anlattık. Bu modelin geleneksel kanalda faaliyet gösteren bakkal, market esnaflarımıza nasıl bir avantaj sağlayarak rekabette kendilerini nasıl güçlendirip öne çıkacaklarıyla ilgili bilgi ve planlarımızı anlattık. Ülkemizde geleneksel kanalda rekabette zorlanan esnafların bir güç birliği içerisinde Seç Market ekosistemiyle birlikte çok güçlü yer alabileceklerini anlattık. Aslında esnaflarımıza bir nevi ileriye doğru güzel bir umutla iş modeli tanıtımını yaptık."

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