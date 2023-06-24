Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 18 tutuklama

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yasa dışı bahis organizasyonu yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Diyarbakır'daki şebekenin internet üzerinden başta İstanbul olmak üzere birçok ildeki bahisçilere yasa dışı bahis oynattığını belirleyen ekipler, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 aylık teknik takip sonucu 21 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske incelenmek üzere el konuldu, 2 ruhsatsız silah da ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, diğer 3'ü serbest bırakıldı.



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