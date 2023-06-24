Diyarbakır'da polis ekiplerinden asayiş uygulaması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İlçede trafiğin yoğun olmadığı yeni yerleşim yerlerinde bazı sürücülerin hız kurallarını ihlal ettiği ve asayiş olaylarının arttığı şikayetleri üzerine ekipler harekete geçti.

Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ile trafik şubesi ekipleri katıldı.

Trafik ekipleri, hız kurallarını ihlal eden ve alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere cezai işlem yaptı.

Asayiş ekipleri de bölgede şüpheli şahısların üst aramasını gerçekleştirerek kimlik bilgilerini kontrol etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.