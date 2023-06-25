Diyarbakır'da yolcu minibüsünün menfeze çarptığı kazada 9 kişi yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yolcu minibüsünün menfeze çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdulmutalip Şen yönetimindeki 21 AAU 997 plakalı yolcu minibüsü, Çermik-Ergani kara yolunda kontrolden çıkarak menfeze çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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