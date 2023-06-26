Diyarbakır'da "Rötuş" operasyonunda yankesicilik yapan 9 kişi yakalandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen "Rötuş" operasyonunda yankesicilik yapan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kurban Bayramı öncesi kentin işlek caddelerinde alışveriş yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri de hırsızlık olaylarına karşı önlemlerini artırdı.

Dikkati çekmemek için seyyar satıcı gibi davranan polis ekipleri, yankesicilik yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce Suçla Sinerjik Mücadele Projesi kapsamında "Rötuş" adı verilen operasyonda belirlenen adreslerde 9 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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