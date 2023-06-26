Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden bayramda ücretsiz ulaşım hizmeti

Bugün ve yarın kargolar açık mı?

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince belediyeye ait araçlarla toplu taşıma hizmetini ücretsiz gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı, alınan karar doğrultusunda 28 Haziran Çarşamba günü başlayıp 1 Temmuz Cumartesi biten 4 günlük Kurban Bayramı süresince belediyeye ait toplu taşıma araçlarının yapacağı seferlerde vatandaşlardan ücret talep etmeyecek.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için otobüsler tam kapasiteyle çalıştırılacak.

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