Diyarbakır'da yaşlılara bayram hediyesi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi kimsesiz ve maddi durumu iyi olmayan yaşlıları ziyaret ederek gıda kolisi ve hediye paketi dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi, tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ulu çınarlara Belediye Yaşlı Birimi aracılığıyla hizmet vermeyi sürdürüyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi belirlediği adreslerde yaşayan kimsesiz ve maddi durumu iyi olmayan yaşlılara gıda kolisi ve hediye (şeker ve kolonya) paketi dağıttı.

Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda bulunan Yaşlılar Birimi'nde hazırlanan koli ve hediye paketleri, ekipler tarafından yaşlıların ikamet ettikleri adreslere bırakıldı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Bayram Sezgin de yaşlılarla yakından ilgilenerek bayramlarını kutladı.

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