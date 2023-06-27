İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti

AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Valiliğine ziyarette bulundu.

Temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Yerlikaya, beraberinde AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ile Diyarbakır Valiliğini ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ile görüşen Yerlikaya, daha sonra Valilik'te düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Husumetli iki grup kavga etti: 1 yaralı
YEREL HABERLER Husumetli iki grup kavga etti: 1 yaralı
Diyarbakır anneleri bayramı çocuklarına kavuşma ümidiyle karşılıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır anneleri bayramı çocuklarına kavuşma ...
Diyarbakır'da "tatlı" mesai
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "tatlı" mesai
DİYARBAKIR'DA ATIK DEPOLAMA ALANINDA ÇIKAN YANGINDA MEYDANA GELEN PATLAMALAR KORKUTTU
YEREL HABERLER DİYARBAKIR'DA ATIK DEPOLAMA ALANINDA ÇIKAN YANGINDA ...
Diyarbakır'da atık depolama alanında çıkan yangında meydana gelen patlamalar korkuttu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da atık depolama alanında çıkan yangında ...
İtfaiyenin ev yangınına müdahalesi kask kamerasında
YEREL HABERLER İtfaiyenin ev yangınına müdahalesi kask kamerasında
Diyarbakır Havalimanı yanındaki ormanda yangın
YEREL HABERLER Diyarbakır Havalimanı yanındaki ormanda yangın
TDV, Diyarbakır'da kesilecek 14 bin hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak
YEREL HABERLER TDV, Diyarbakır'da kesilecek 14 bin hisse kurban ...
Diyarbakır'da 13 kaçak trafoya el konuldu; aylık 4 milyon liralık kullanım önlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 13 kaçak trafoya el konuldu; aylık 4 ...
Diyarbakır'da yaşlılara bayram hediyesi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yaşlılara bayram hediyesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden bayramda ücretsiz ulaşım hizmeti
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden bayramda ...
Diyarbakır'da "Rötuş" operasyonunda yankesicilik yapan 9 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "Rötuş" operasyonunda yankesicilik ...
Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan Kurban Bayramı ...
Otogarda valizler karıştı; Medine´nin tedavisi için biriktirilen 500 bin TL´lik altın kayıp
YEREL HABERLER Otogarda valizler karıştı; Medine´nin tedavisi için ...
Polisler seyyar satıcı oldu, yankesicileri yakalattı
YEREL HABERLER Polisler seyyar satıcı oldu, yankesicileri yakalattı
DİYARBAKIR´DA SİLAHLI KAVGADA 8 ARACA KURŞUN İSABET ETTİ: 1 YARALI
YEREL HABERLER DİYARBAKIR´DA SİLAHLI KAVGADA 8 ARACA KURŞUN İSABET ...
Diyarbakır´da silahlı kavgada 8 araca kurşun isabet etti: 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da silahlı kavgada 8 araca kurşun isabet ...
Diyarbakır´da dur ihtarından kaçarken polis otosuna çarpan araçtan yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır´da dur ihtarından kaçarken polis ...
Diyarbakır´da yolcu minibüsü menfeze çarptı: 9 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da yolcu minibüsü menfeze çarptı: 9 yaralı
Diyarbakır'da yolcu minibüsünün menfeze çarptığı kazada 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yolcu minibüsünün menfeze çarptığı ...
Diyarbakır´da 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında tutuklu sayısı 13'e çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında ...
Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili tutuklu sayısı 13'e çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ...
Bismil'de köpekleri sürükleyerek kamyonete yükleyen görevliler hakkında işlem
YEREL HABERLER Bismil'de köpekleri sürükleyerek kamyonete yükleyen ...
Diyarbakır'da bayram öncesi otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bayram öncesi otellerde doluluk yüzde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.