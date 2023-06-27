Diyarbakır Valisi Su'dan Kurban Bayramı mesajı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Valisi Su, mesajında, birlik ve kardeşlik bağlarının pekiştiği, sevgi, saygı, paylaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde yaşatıldığı bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Şehit aileleri ve gazilerin de bayramını kutlayan Su, mesajında şunları kaydetti:

"Bayramlar hep beraber yaşanırsa sevinçler çoğalır, gönüller muhabbetle dolar. Bu duygularla, hep birlikte ve huzur içerisinde bir bayram geçirmeyi rabbimden diliyorum. Mübarek bayram günlerinin, milletimizle birlikte tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyor, başta Diyarbakırlı hemşerilerimiz olmak üzere milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."

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