Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde uyuşturucuya yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Torbacı olarak bilinen uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan sokak satıcılara yönelik çalışmalarda kimlik ve adres bilgilere tespit edilen A.A. ve C.Ö'nün ikametlerinde yapılan aramada, kök kenevir bitkisi, yaklaşık 70 gram narkotik madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, A.A. ve C.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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