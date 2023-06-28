Diyarbakır ve Batman'da bayram namazı kılındı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır ve Batman'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılarak bayramlaştı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak bilinen Ulu Camii'de Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz ve eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile vatandaşlar, bayram namazı için saf tuttu.

Su, Yaz ve Eker, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların karşılıklı yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygularının zirveye çıktığı özel günler olduğunu söyledi.

Bayram sevincini yetim ve fakirlerle paylaşmaları gerektiğini belirten Su, şunları kaydetti:

"Şehit yakınlarını ve gazilerimizi ziyaret etmeliyiz. Herkesle bayram sevincini paylaşarak bayramı güzel bir şekilde yaşamalıyız. Kurban Bayramı'nın ilimiz, ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum."

Bu arada, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi tarafından cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.

- Batman

Batman'da da çok sayıda vatandaş Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Yeni Camii'ye, bayramı namazını kılmak için geldi.

Kılınan bayram namazı ve yapılan duaların ardından cemaat bayramlaştı.

Kurban Bayramı namazına HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı da katıldı.

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