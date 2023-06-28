Diyarbakır ve Batman'da bayramlaşma programı düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır ve Batman'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Ali İhsan Su, merkez Yenişehir ilçesindeki Valilik bahçesinde düzenlenen programda, bayramların birlik ve beraberliğin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın zirveye ulaştığı güzel günler olduğunu söyledi.

Bayramlarda ziyaretlerin önemine işaret eden Su, "Ülkenin her karışında huzur ve güven içerisinde tüm vatandaşlarımızla idrak etmenin, kutlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar karşılıklı yardımlaşma, dayanışma, gönül alma günleri. Güzellikleri, sevinçleri paylaşarak çoğaltmak için bayramlarımız bize çok güzel bir imkanı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Vali Su, daha sonra programa katılanlarla bayramlaştı.

Programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu, Mehmet Sait Yaz, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurumları ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Batman

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Kurban Bayramı dolayısıyla Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Canalp, ziyaretlerde vatandaşlarla bayramlaştı.

Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da katıldı.





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