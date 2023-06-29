Diyarbakır'da depremzede kadınlara istihdam sağlamak için eğitim veriliyor

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DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da depremzede kadınlara istihdam sağlamak amacıyla meslek öğretiliyor.



Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'daki kadınlara psikolojik ve ekonomik destek sağlamak amacıyla Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünce (OSB) "Depremzede kadınlara iş istihdamı" projesi başlatıldı.

Projenin ilk etabında merkez Bağlar ilçesinde bulunan 5 ADEM'e gelen depremzede kadınlara, tekstil başta olmak üzere deri işleme ve bilgisayarlı muhasebe gibi 3 ve 6 ay süren eğitim veriliyor.



Eğitim programının ardından depremzede kadınlar, talep etmeleri durumunda OSB'de bulunan fabrikalarda çalışacak, kendi gelirlerini elde ederek aile bütçesine katkı sunacak.

Proje kapsamında ilk etapta yaklaşık 200 kadın kurslarda eğitim almaya başladı.

- "Amacımız depremzede kadınlarımıza iş imkanı sağlamak"

ADEM Koordinatörü Arzu Çetin, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından merkez Bağlar ilçesinde çok sayıda ağır ve orta hasarlı ev olduğunu, depremin ilk gününden beri bu evlerde yaşayan kadınların yanında olmak için sahada çalışma yürüttüklerini söyledi.



"Projeyle amacımız depremzede kadınlarımıza iş imkanı sağlamak." diyen Çetin, şunları kaydetti:



"Depremzede kadınlarımız sadece OSB'de çalışmayacak. Mezun olanlar kendi iş yerlerini açabilecek. Usta öğretici belgesi aldıktan sonra kurumlarımızda hocalık da yapabilecek. Depremin kadınlar üzerindeki psikolojik etkilerini kaldırmak için burada uzmanlar tarafından psiko sosyal destek de sağlanıyor."



- "Çalışırsam çok mutlu olurum"

Merkezde eğitim gören ve depremde 6 yakınını kaybeden Şirin Ata da deprem nedeniyle çok ağır bir süreç geçirdiğini söyledi.

ADEM'lerin depremzede kadınlar için terapi gibi geldiğini dile getiren Ata, "Proje ekonomik ve psikolojik olarak bize çok destek olacak. İş imkanı olursa, çalışırsam çok mutlu olurum." diye konuştu.

Depremzede 2 çocuk annesi Filiz Akyüz ise depremde evinin ağır hasar aldığını, maddi ve manevi olarak zarar gördüklerini kaydetti.

Şu an kayınvalidesinin evinde kaldıklarını belirten Akyüz, proje sayesinde aldığı eğitimle toparlanmaya çalıştığını anlattı.



Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan da bölgedeki iş insanları olarak depremin ilk anından şimdiye kadar hayatın her alanında depremzedelerin yanında olmaya çalıştıklarını aktardı.

Depremzede kadınların istihdamını önceleyen eğitim projesini çok önemsediklerini kaydeden Fidan, projeyle hem OSB'nin tekstil alanında kalifiye iş gücü ihtiyacını karşılayacaklarını hem de depremin yaralarını sarmaya yönelik katkı sunacaklarını bildirdi.

- "Bunu Diyarbakır ve çevre illere yaymak gerekiyor"



OSB'de tekstil fabrikası sahibi olan ve projeye destek sunan İhsan Çelik, iş insanları olarak depremzedelere destek sunmak istediklerini söyledi.

İş insanı İsmail Tanoğlu ise "Tekstil sektörü olarak en çok zorlandığımız kısım eğitimdi. Proje hem bize hem de bizden sonra gelecek tekstilcilere faydalı olacak. Çok güzel bir proje. Bunu Diyarbakır ve çevre illere yaymak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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