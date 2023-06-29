Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren genç boğuldu

Demir yollarında neden taşlar olur?

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 26 yaşındaki genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, dün ilçeye bağlı Bozçalı Mahallesi'nde serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne giren Suriye uyruklu E.E.H. bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD'ın arama kurtarma ekibinin çalışması sonucu gencin cesedi nehirden çıkarıldı.

Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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