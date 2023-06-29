Diyarbakır'da TDV aracılığıyla kesilen kurbanlıkların etleri deprem bölgelerine gönderiliyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) organizasyonunda Diyarbakır'da kesimi yapılan kurbanlıkların etleri deprem bölgelerine gönderiliyor.

"Müminler Ancak Kardeştir" temasıyla düzenlenen "2023 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu"nda hazırlıklarını tamamlayan TDV, Diyarbakır'da bayramın ilk gününde hayvanların kesim işlemlerine başladı.

Hijyen koşulları dikkate alınarak kesilen kurbanlıkların etleri, görevliler tarafından vakumlanıp, paketleniyor. Kurban etlerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere soğuk hava tırlarına yüklenerek nakilleri yapılıyor.

TDV Kıdemli Satınalma Uzmanı Mustafa Türker, AA muhabirine, bayramın ilk günü itibarıyla 13 bin 700 hisseye denk gelen 1700 büyükbaş ve 1800 küçükbaş kurbanlığın kesimine başladıklarını söyledi.

Kesim çalışmasının sürdüğünü belirten Türker, İslami usullere göre kesimi, parçalanması ve paketlenmesi tamamlanan kurban etlerinin soğuk hava tırlarına yüklendiğini ifade etti.

Türker, "Sabah itibarıyla birinci tırımızı deprem bölgesine ulaştırmak üzere yola çıkarttık. Şu anda ikinci tırımız yükleniyor. Allah bağışçılarımızdan razı olsun." dedi.

Kentteki organizasyonu büyük bir ekiple yürüttüklerini söyleyen Türker, entegre tesiste yaklaşık 300 personelin çalıştığını kaydetti.

Türker, ihtiyaç sahiplerine doğrudan dağıtımların da yapıldığını belirtti.





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