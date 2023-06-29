Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı

Demir yollarında neden taşlar olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 24. kilometresi Tokaçlı mezrası mevkisinde Yusuf M. yönetimindeki 27 ADF 945 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ve eşi ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.



Kazada yaralanan sürücü, eşi ve 2 çocuğu 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.