Diyarbakır'da boğulan gencin cesedine ulaşıldı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde Dicle Nehri'ne giren 24 yaşındaki genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Hantepe Mahallesi'nde serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne giren L.B. bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ile jandarmanın arama kurtarma ekibinin çalışması sonucu gencin cesedi nehirden çıkarıldı.

Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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