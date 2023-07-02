Diyarbakır'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobilde erkek cesedi bulundu.

İhbar üzerine Talaytepe Mahallesi Sultan Sasa Bulvarı'na gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, 01 CTP 37 plakalı araçta bulunan C.D'nin bıçaklandığını tespit etti.

Yapılan müdahalede C.D'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, durumu polise bildirdi.

Araçta inceleme yapan polisler, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.





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