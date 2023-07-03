Diyarbakır'da 1 yayanın öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda, 30 Haziran'da, B.P'nin kullandığı 34 BGR 221 plakalı cipin, O.E. yönetiminde seyir halindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, çarpışan cip ve hafif ticari aracın kaldırıma çıkarak 3 kişiye çarptığı ve markete girdiği anlar yer alıyor.

Diyarbakır'da 30 Haziran'da, B.P'nin kullandığı 34 BGR 221 plakalı cip, O.E. yönetiminde seyir halindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan ve 3 kişiye çarpan cip ile hafif ticari araç, daha sonra bir markete girmiş, yaya A.G. hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan cipin sürücüsü B.P, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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