Diyarbakır'da çocuklara yönelik yaz kursları başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da çocuklara yönelik yaz kursları başlıyor

AA

Diyarbakır'da çocuklara yönelik yaz kursları başlıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çocuklara yönelik hizmet veren gündüz bakım evleri ve oyun odalarında yaz kursları 10 Temmuz'da başlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Bağcılar ve 450 Evler kreş ve gündüz bakım evi ile Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'ndaki kreş ve oyun odasında yaz kursları yapılacak.

Özellikle dezavantajlı ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla hizmete devam eden eğitim merkezlerinde farklı branşlarda öğrenciler yeteneklerini geliştirecek.

Yaz kursları kapsamında öğrencilere resim ve ebru sanatı, santranç, akıl ve zeka oyunları, müzik, drama, ingilizce, değerler eğitimi, Kuran-ı Kerim ve spor eğitimi verilecek.

Veliler kreşlere, çocuklarının kimlikleriyle 7 Temmuz'a kadar kayıt yaptırabilecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da 1 yayanın öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 1 yayanın öldüğü, 6 kişinin yaralandığı ...
Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kazanın yeni görüntüleri çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı ...
Diyarbakır'da otomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otomobil, traktöre çarptı: 1 ölü, 3 ...
Diyarbakır'da otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 ...
Diyarbakır'da otomobilde bıçaklanmış erkek cesedi bulundu; ihbarı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otomobilde bıçaklanmış erkek cesedi ...
Diyarbakır'da bir kişi otomobilde ölü bulundu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir kişi otomobilde ölü bulundu
Diyarbakır'da 1 yayanın öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazaya karışan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 1 yayanın öldüğü, 6 kişinin yaralandığı ...
Diyarbakır'da 1 kişinin ölümüne, 7 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 1 kişinin ölümüne, 7 kişinin de ...
Diyarbakır'da 2'si kardeş 3 kişi boğuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 2'si kardeş 3 kişi boğuldu
Diyarbakır'da iki kardeş gölette boğuldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da iki kardeş gölette boğuldu
Ölümlü kaza sonrası bölgede denetim; 170 sürücüye 200 bin TL ceza
YEREL HABERLER Ölümlü kaza sonrası bölgede denetim; 170 sürücüye 200 ...
Diyarbakır'da gıda imalathanesinde yangın
YEREL HABERLER Diyarbakır'da gıda imalathanesinde yangın
Diyarbakır'da bir imalathanede çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir imalathanede çıkan yangın ...
Diyarbakır'da tarlada başlayıp bir bahçeye sıçrayan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tarlada başlayıp bir bahçeye sıçrayan ...
Baraj kapakları açılınca mahsur kaldılar, AFAD ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Baraj kapakları açılınca mahsur kaldılar, AFAD ...
Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" ...
Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı ...
Yağışlarla su seviyesi yükselen Devegeçidi Baraj Gölü'nde canlı yaşam hareketlendi
YEREL HABERLER Yağışlarla su seviyesi yükselen Devegeçidi Baraj ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.