Diyarbakır'da çocuklara yönelik yaz kursları başlıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çocuklara yönelik hizmet veren gündüz bakım evleri ve oyun odalarında yaz kursları 10 Temmuz'da başlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Bağcılar ve 450 Evler kreş ve gündüz bakım evi ile Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'ndaki kreş ve oyun odasında yaz kursları yapılacak.

Özellikle dezavantajlı ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla hizmete devam eden eğitim merkezlerinde farklı branşlarda öğrenciler yeteneklerini geliştirecek.

Yaz kursları kapsamında öğrencilere resim ve ebru sanatı, santranç, akıl ve zeka oyunları, müzik, drama, ingilizce, değerler eğitimi, Kuran-ı Kerim ve spor eğitimi verilecek.

Veliler kreşlere, çocuklarının kimlikleriyle 7 Temmuz'a kadar kayıt yaptırabilecekler.

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