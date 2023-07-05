Gezici kütüphane Diyarbakır'da depremzede çocuklar için konteyner kente konuşlandı

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DİYARBAKIR (AA) - AYDIN ARİK - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, Prof. Dr. Fuat Sezgin İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından tahsis edilen gezici kütüphane sayesinde depremzede çocuklar, kitap okumanın yanı sıra sosyal etkinliklere de katılma imkanı buluyor.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne ait gezici kütüphane otobüsü, merkez Kayapınar ilçesindeki konteyner kentte kapılarını afetzede çocuklara açtı.

Kütüphane sayesinde yüzlerce kitapla buluşan depremzede çocuklara internete erişim imkanı da sağlanıyor.

Çocuklar sokak oyunları, satranç, çizgi film gösterimi gibi birçok etkinliğe de katılarak eğlenceli zaman geçiriyor.

- "Pozitif enerji vermek için geldik"

Kütüphane görevlisi Ramazan Kayalar, AA muhabirine, kütüphaneye kayıt yaptıran çocukları etkinliklerle buluşturduklarını söyledi.

Film gösterimi yaptıklarını, kitap okuma etkinlikleri düzenlediklerini dile getiren Kayalar, aynı zamanda çocuklar için sınavlara hazırlık için de çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kayalar, "Çocukların ilgisi şu anda güzel, heyecanla bizi bekliyorlar, merakla aracı inceliyorlar. Çocukların gezici kütüphane sayesinde kitaplara merakı arttı. Onlarla beraber etkinlikler yapıyoruz, beraber kitap seçiyoruz. Boyama etkinliklerimiz oluyor. Dijital ortamda da etkinlikler yapılıyor. Kendilerini geliştirmeleri için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Yaklaşık 3 ay çocuklara bu alanda hizmet sunacaklarını dile getiren Kayalar, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istediklerini belirtti.

Kayalar, "Depremden etkilenen çocuklarımız kütüphanelerden uzak ve yararlanamıyorlar. Onlar bize gelemiyorsa biz onlara gidelim, çocuklarımızı avantajlı hale getirelim diye geldik." ifadelerini kullandı.

- "Burada her şey var, çok eğlendik, çok sevdik"

Konteyner kentte kalan depremzede çocuklardan Aram Zerdeşt, gezici kütüphane sayesinde güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

Arkadaşlarıyla birçok etkinliğe katıldıklarını anlatan Zerdeşt, "Burada kitap okuduk, çizgi film izledik. Burada her şey var, ders çalışabiliyoruz, satranç oynuyoruz. çok eğlendik, çok sevdik." ifadelerini kullandı.

Nurullah Yurttaş ise gezici kütüphanenin konteyner kente gelmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Bugün kitap okuduk, film izledik, satranç oynayacağız. Çok mutlu olduk. Gezici kütüphaneyi gönderenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

6 yaşındaki Ferza Bozan da gezici kütüphanenin çok güzel olduğunu, burada birçok etkinliğe katıldığını söyledi.

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