Diyarbakır'da bayramda yaklaşık 100 ton tescilli burma kadayıf tüketildi

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DİYARBAKIR (AA) - MURAT BAŞAL - Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yaklaşık 100 ton tescilli burma kadayıf satıldı, ayrıca başka illere de sipariş üzerine kadayıf gönderildi.

Kentteki burma kadayıf imalatçıları, Kurban Bayramı öncesinde aldıkları siparişleri yetiştirmek için yoğun tempoda çalıştı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 6 yıl önce coğrafi işaret tescil belgesi verilen, fıstıklı, cevizli, kaymaklı ve peynirlinin yanı sıra yaz aylarında da soğuk olarak hazırlanan burma kadayıf, bu bayram da sofraları tatlandırdı.

Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, AA muhabirine, kentte tatlı sektöründe yaklaşık 340 esnafın bulunduğunu, bu sektörde 6 bin 800 kişinin çalıştığını söyledi.

Diyarbakır'da günlük ortalama 7 ton tatlı üretildiğini, bayramlarda bu kapasitenin çok üzerine çıktıklarını belirten Elkaan, tatlılar içerisinde tescilli burma kadayıfın ön planda olduğunu ifade etti.

Burma kadayıfın 100 yılı aşan bir geçmişinin olduğunu anlatan Elkaan, kadayıf yapma işinin dededen torunlara aktarıldığını dile getirdi.

Elkaan, burma kadayıfa rağbetin artmaya devam ettiğini, bayramlarda Diyarbakır denilince özellikle akıllara ilk önce tescili burma kadayıfın geldiğini, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması dolayısıyla da tatlı tüketiminin yükseldiğini belirtti.

Haşim Elkaan, "Bayramın 9 gün tatil olması dolayısıyla Diyarbakır'da yaklaşık 160 ton tatlı satıldı, bunun içerisinde 100 tona yakın burma kadayıfımız ön plana çıktı. En çok fıstıklı olan çeşidi tercih ediliyor. Bu rakamlar, Diyarbakır'da satışı gerçekleştirilen tatlılara ait ayrıca Türkiye'nin farklı illerine kargoyla gönderilen tatlılarımız da oldu." diye konuştu.

Burma kadayıf ve diğer tatlıları daha ileriye taşıma noktasında çalışmalarının bulunduğunu dile getiren Elkaan, "Burma kadayıfımız, medarıiftiharımız, 100 yılı aşan bir ürün." dedi.

- "Burma kadayıfa yoğun ilgi var"

Tatlı üreticilerinden Ömer Elaldı da "Tatlıya bu bayram her bayram gibi yoğun talep vardı, umduğumuz rakamlara ulaştık. Diyarbakır'ın tescilli ürünü burma kadayıfa yoğun ilgi var. Bayramda memleketine gelenler, dönerken tatlı götürdü. Bayramın son gününe kadar yoğunluğumuz sürdü." ifadelerini kullandı.

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