Diyarbakır'da öğrencilere yönelik yaz eğitim kampı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, öğrencilere yönelik yaz eğitim kampı düzenledi.



Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eylül ayına kadar devam edecek eğitim kampında, öğrenciler haftanın 7 günü 08.00 ile 17.00 saatleri arasında atölyelerde eğitimlerini sürdürecek ve yeteneklerini geliştirecek.

Kampta öğrenciler, branş derslerden teorik eğitim alırken, uygulamalı eğitimlerden faydalanabilecekler.



Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, "Yaz okulumuzda çocuklarımızın bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirmesi, eğlenerek öğrenmesi ve yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmesine olanak sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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