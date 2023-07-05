Diyarbakır'da sokakta futbol oynarken keşfedilen yetenek DBB spor kulübüne kazandırıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sokakta futbol oynarken çektiği görüntüyle sosyal medyada ilgi çeken genci, bünyesindeki spor kulübüne kazandırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, yetenekli çocuk ve genç sporcuları keşfederek spor kulübüne kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda futbol branşından sorumlu eğitmenler, merkez Bağlar ilçesinde sokakta futbol oynarken çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaşan gençlere ulaştı.

Belediyenin futbol sahasına davet edilen gençlerle Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday ve Spor Şube Müdürü Bilal Şen futbol oynadı.

Buğday, 4 gence çanta ve spor malzemesi hediye etti.

Gençlerden 17 yaşındaki Baran Balibey, yeteneğini geliştirip profesyonelliğe adım atmak için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Futbol Kulübüne geçme kararı aldı.





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