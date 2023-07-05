Diyarbakır'da otomobilde bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Talaytepe Mahallesi Sultan Sasa Bulvarı'nda 2 Temmuz'da 01 CTP 37 plakalı araçta Cebrail D'nin ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, araçta ceset bulunduğu yönünde polise ihbarda bulunan Mehmet E. ve Mücahit E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında bir tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadesi doğrultusunda cinayetle bağlantılı oldukları iddiasıyla Cihan E. ve Mehmet Nuri E. de gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlılar daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan bu kişilerden Mehmet E, Cihan E. ve Mehmet Nuri E. tutuklandı, Mücahit E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sultan Sasa Bulvarı'na ihbar üzerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, 01 CTP 37 plakalı araçta bıçaklanmış olarak bulunan C.D'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.



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