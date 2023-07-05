AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, gündemi değerlendirdi

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, düzenlenen aylık değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.



Partinin il binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aydın, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanlığına seçildiğini anımsattı.

AK Parti hükümetinin yeniden Türkiye için yeni atılımlara başladığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:



"Önümüzde 5 yıllık bir istikrar, atılım ve yükseliş dönemi var. Ekonomik, sosyolojik ve kültürel anlamda daha da iyi bir döneme geçileceği daha da kalkınmanın sağlanacağı, cazibe merkezi haline gelinecek 5 yıllık sürecin artık içerisindeyiz. Bu seçim sonuçlarının hemşehrilerimize, kardeşlerimize hayırlar getirmesini, huzurun ve istikrarın daha da kalıcı olmasını Allah'tan niyaz ederim. Yerel seçimlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini kazanacağız, bunu göreceksiniz. Artık HDP'ye 'dur' demenin vakti geldi de geçiyor. Diyarbakır'da HDP'ye oy veren bütün Kürtlere sesleniyoruz, yerel seçimlerde bir kez daha onlara anlayacakları dilden ders verin."







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