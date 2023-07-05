Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin davaya devam edildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 8 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısı ve sonrasında çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis memurları S.T, F.T. ve M.S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı, Elçi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

Sanık polisler önceki savunmalarını tekrarladı.

Olayın yaşandığı sokakta bulunan bir iş yerinin sahibi de duruşmada tanık olarak dinlendi.

Elçi ailesinin avukatları, dosyada delillerin eksik toplandığını iddia ederek, olay yerinde keşif yapılmasını ve bazı polislerin de tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, taleplerin reddine karar vererek, duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.

Duruşmayı farklı illerden ve yurt dışından gelen avukatlar ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları takip etti.

Duruşmanın ardından Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ve Elçi ailesinin avukatları adliye önünde basın açıklaması yaptı.

- İstenen ceza

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

Saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti. Saldırının ardından kaçan PKK'lı Mahsum Gürkan'ın bölgede gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtilen iddianamede, yakalama kararı çıkarılan terörist Uğur Yakışır hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile Tahir Elçi'yi "olası kastla öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla, polis memuru S.T'yi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma" suçundan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Polis memurları S.T, F.T. ve M.S. hakkında da "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



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