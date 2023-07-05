Diyarbakır’da zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu

En düşük avukat maaşı belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar oluştu.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Yeni Hal Köprülü Kavşağında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 14 EH 370 plakalı otomobil, alt geçit duvarına çarptı. Otomobilin arkasından gelen 4 araç da birbirleriyle çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada, araçlarda hasar oluştu.



Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.