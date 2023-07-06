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        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 75 şüpheli tutuklandı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 11:16
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 75 şüpheli tutuklandı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen 71 uyuşturucu operasyonunda yakalanan 323 şüpheliden 75'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haziran ayında 71 operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 323 şüpheli yakalandı, 298 kilo 507 gram skank, 123 kilo 706 gram esrar ve türevleri, 9 kilo 570 gram metamfetamin, 12 bin 235 kök kenevir, 1 kilo 7 gram eroin, 12 gram kokain, 1295 sentetik ecza, 334 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 6 düzenek, 7 ruhsatsız tabanca ve 64 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 75'i tutuklandı, 12'si adli kontrol hükümleri olmak üzere 248'i serbest bırakıldı.

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