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        Diyarbakır'da kaldırımlar yenileniyor

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 13:56
        Diyarbakır'da kaldırımlar yenileniyor

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diclekent Bulvarı'nda kaldırımları yenilemeye başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, merkez Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent Bulvarı'nda vatandaşların rahat kullanmalarını sağlamak için yenileme çalışması yürütüyor.

        Bu kapsamda Mahabad Bulvarı Kavşağı ve Medya Kavşağı arasında kalan 950 metre gidiş, 950 metre geliş olmak üzere 1900 metre alan yenilenecek.

        Yenileme çalışmaları kapsamında ilk etapta bozulan kaldırım taşlarını söken ekipler, kaldırımda yer alan ağaçların budamasını yapıyor.

        Söküm ve temizlik işlemlerinin ardından bulvara 10 bin metrekare bazalt döşenecek, 70 aydınlatma direği yerleştirilecek.

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