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        Diyarbakır'da "15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisiklet Yarışması" düzenlenecek

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 14:02
        Diyarbakır'da "15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisiklet Yarışması" düzenlenecek

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından "15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışması" yapılacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Sur'da Demir Atlılar" sloganıyla tarihi surlar çevresinde düzenlenecek yarışmayla turizm açısından şehrin ve bölgenin canlanmasına katkı sağlamak, şehrin bisiklet sporu ile bağların kuvvetlenmesi hedefleniyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden onaylı bisiklet sporcu lisansına sahip olanların katılabileceği yarışma, U17 kızlar (16 yaş ve altı), genç kızlar (17-23 yaş arası), büyük kadınlar (24 yaş ve üzeri), U17 erkekler (16 yaş ve altı), genç erkekler (17-23 yaş arası) ve büyük erkekler (24 yaş ve üzeri) kategorilerinde yapılacak.

        9 Temmuz'da düzenlenecek yarışmada dereceye giren 3 kişiye ödül verilecek.

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