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        Diyarbakır'da 10 milyon 646 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

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        Giriş: 08.07.2023 - 14:39
        Diyarbakır'da 10 milyon 646 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 10 milyon 646 bin 870 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice'nin Yalaza Mahallesi kırsalında başlatılan Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ali Okatan Operasyonu tamamlandı.

        Operasyonda, 115 ayrı noktada 10 milyon 646 bin 870 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skunk bitkisi, 70 kilogram toz esrar, 1 kilogram kubar esrar ve 210 metre su hortumu ele geçirildi.

        Ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasının ardından imha edildi.​​​​​​​

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