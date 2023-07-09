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        Diyarbekirspor Kulübünden, logo ve isim değişikliği yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama

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        Giriş: 09.07.2023 - 11:35
        Diyarbekirspor Kulübünden, logo ve isim değişikliği yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama

        DİYARBAKIR (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da kulüp yönetimi, takımın isminin ve logosunun değiştiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kulübün isminin değiştirildiğine ilişkin basında yer alan haber ve tartışmaların kulübün bilgisi dışında geliştiği belirtildi.

        Açıklamada, "33 medeniyete ev sahipliği yapmış, peygamberler ve sahabeler diyarı unvanını almış kültürler mirası kadim şehrimizle bin yıllardır özdeşleşmiş olan Diyarbekir ismini taşımaktan onur ve şeref duymaktayız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gururla Diyarbekirspor ismini taşımaya devam edeceğiz. Hedefimiz yola çıktığımız ilk günkü gibi bu değerli ismi ve armayı üst liglere taşımaktır." ifadelerine yer verildi.

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