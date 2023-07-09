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        Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet yarışı düzenlendi

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        Giriş: 09.07.2023 - 12:27
        Diyarbakır'da 15 Temmuz şehitleri anısına bisiklet yarışı düzenlendi

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından kentte "15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışması" düzenlendi.

        "Sur'da Demir Atlılar" mottosuyla tarihi dünya mirası Diyarbakır Surları çevresinde 5,11 kilometrelik parkurda "U17 kızlar" (16 yaş ve altı) , "genç kızlar" (17-23 yaş), "büyük kadınlar" (24 yaş ve üzeri), "U17 erkekler" (16 yaş ve altı) , "genç erkekler" (17-23 yaş arası), "büyük erkekler" (24 yaş ve üzeri) olmak üzere 6 kategoride düzenlenen yarışamaya 116 lisanslı sporcu katıldı.

        Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlediklerini söyledi.

        15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini hatırlatan Vali Su, ülkeyi işgal etmek, demokrasiyi ortadan kaldırmak isteyen terör örgütü FETÖ ve uzantılarına karşı milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sokaklara, meydanlara inerek terör örgütünün eylemine "dur" dediğini anımsattı.

        Su, şunları kaydetti:

        "Bu mücadelede 251 şehit verdik. Bugün o şehitlerimizin anısına bir bisiklet yarışması gerçekleştiriyoruz. 6 kategorideki bu yarışmayla şehitlerimizin aziz hatırasını yad ediyoruz. Şehitlerimizi, gazilerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu vesileyle tarihten günümüze ve hususiyle de 15 Temmuz'da şehit olan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle, şükranla yad ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde o gün tüm milletimizle beraber ülkemizi işgal etmek isteyenlere karşı bu mücadeleyi verdik. Bundan sonra her zaman milletimizle beraber ülkemizin, vatanımızın gelişmesi, kalkınması için gayret etmeye devam edeceğiz."

        Vali Su daha sonra "Küpeli Kapı"da kurulan başlangıç platformunda yarışmanın startını verdi.

        Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Sur Kaymakamı Asım Solak, sporcular ve aileler ile vatandaşlar katıldı.

        Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, 15 Temmuz'da Kurşunlu Camisi Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklerde verilecek.

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