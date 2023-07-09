Bağlar Belediyesi yaz döneminde vatandaşların yararlanabileceği kurslar açtı

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi vatandaşların yaz döneminde faydalanmaları için çok amaçlı kurslar açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Eğitim Merkezinde Bağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara 8 ve üzeri yaş grubundaki tüm çocuklar ile vatandaşlar başvurabilecek.

Yeni eğitim ve öğretim dönemi başına kadar devam edecek kurslar için kayıtlar, Şeyh Şamil Mahallesi’nde bulunan Bağlar Belediyesi Eğitim Merkezi'ne yapılıyor.

Gelecek hafta kayıtların tamamlanmasının ardından oluşacak talebe göre resim, satranç, işaret dili, okuma yazma, Kur'an-ı Kerim ve İngilizce branşlarında kurslar açılarak uzman eğitmenler tarafından eğitim verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların ve özellikle de çocukların yaz dönemini iyi değerlendirmelerine olanak tanımak için birbirinden önemli kursları açmaya karar verdiklerini, kayıtların sürdüğünü belirtti.

Beyoğlu, önümüzdeki günlerde kurslarda çalışmaların başlayacağını, kursların okullar başlayana kadar devam edeceğini, vatandaşların bu güzel imkandan istifade edeceğini düşündüklerini ifade etti.