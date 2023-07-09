Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Diyarbakır anneleri evlatları için nöbette

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 16:32
        Diyarbakır anneleri evlatları için nöbette

        DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

        Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1406'ncı gününde devam ediyor.

        Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut'a kavuşmak için eylemi sürdüreceğini söyledi.

        Evladına duyduğu özlemi dile getiren Uslu, "Her sabah buraya geliyorum mücadeleme devam ediyorum. Gücüm yettiğince oğlumun peşini bırakmayacağım. HDP'den çocuğumu hep isteyeceğim. Ne hakları var çocuklarımızı bizden ayrı koydular? Biz anneyiz, babayız ciğerlerimiz yanıyor, içimiz buruk. Hep çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz." dedi.

        Uslu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

        Baba Nurettin Ödümlü de oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle bu mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti.

        Evladını beklediğini ifade eden Ödümlü, "Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. HDP evlatlarımızı getirsin. Yusuf oğlum gel, güvenlik güçlerine teslim ol." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Su bulamayan binlerce kuş, üniversite yerleşkesindeki gölette toplandı
        Su bulamayan binlerce kuş, üniversite yerleşkesindeki gölette toplandı
        Diyarbakır'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
        Diyarbakır'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı
        Galeria Sitesi´nde çalışma yapan bilirkişi heyetine toz engeli; TOMA'lar sulama yaptı
        Galeria Sitesi´nde çalışma yapan bilirkişi heyetine toz engeli; TOMA'lar sulama yaptı
        Diyarbakır´da 3´ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Diyarbakır´da 3´ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Diyarbekirspor´dan logo ve isim açıklaması: `Diyarbekirspor ismini taşımaya devam edeceğiz´
        Diyarbekirspor´dan logo ve isim açıklaması: `Diyarbekirspor ismini taşımaya devam edeceğiz´
        Diyarbakır'da, depremde hasar gören minare kontrollü olarak yıkıldı
        Diyarbakır'da, depremde hasar gören minare kontrollü olarak yıkıldı