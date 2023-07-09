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        Diyarbakır'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

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        Giriş: 09.07.2023 - 17:44
        Diyarbakır'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da iki minibüsün çarpıştığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

        Merkez Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi Turistik Caddesi'nde M.Y. idaresindeki 10 BJ 263 plakalı ticari minibüs, A.G. idaresindeki 21 M 0462 plakalı şehir içi yolcu minibüsüyle çarpıştı.

        Kazada, aralarında çocuk yolcuların da olduğu 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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