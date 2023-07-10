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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları uluslararası turnuvada derece elde etti

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 15:43
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları uluslararası turnuvada derece elde etti

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) sporcuları, 6-9 Temmuz'da Çanakkale'de düzenlenen Uluslararası Çanakkale Open Karate Turnuvası'nda altın ve bronz madalya kazandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ücretsiz spor okullarında keşfedilerek DBB Spor Kulübüne kazandırılan sporcular başarılarına bir yenisini daha ekledi.

        Çanakkale’de gerçekleştirilen, 58 ilden 1200 sporcunun mücadele ettiği turnuvaya Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü de 2 sporcuyla katıldı.

        "Büyük erkekler" 67 kilogramda yarışan Muhammed Enes Kızıl altın madalya, "genç bayanlar" 53 kilogramda Nazlı Bozkurt ise bronz madalya kazandı.

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