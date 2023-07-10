Diyarbakır Havalimanı haziran ayında 187 bin 181 yolcuya hizmet verdi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Havalimanı, geçen ay 187 bin 181 yolcuya hizmet verdi.

Diyarbakır Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, haziran ayı istatistiklerini açıkladı.

Diyarbakır Havalimanı'ndan mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 173 bin 503, dış hat yolcu trafiği 13 bin 678 oldu. Haziran'da toplam 187 bin 181 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 1065, dış hatlarda 104 olmak üzere toplam 1169'a ulaştı.

Aynı ayda yük trafiği ise 1639 ton olarak gerçekleşti.

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran ayı toplamında ise yolcu trafiği 1 milyon 54 bin 534, uçak trafiği 6 bin 723, yük trafiği ise 8 bin 750 ton olarak kayıtlara geçti.