Diyarbakır'da yeni yerleşim yerlerine yol çalışması yapılıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi, Karacadağ bölgesindeki kırsal yerleşim yerlerinde ulaşım sorununu yeni yollar açarak çözüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle depremden sonra ilginin arttığı Karacadağ bölgesindeki kırsal yerleşim yerlerine yeni yapıların inşa edildiği mahalle ve mezralarda yeni yollar açarak ulaşım sorununu çözüme kavuşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni yapılardan dolayı yol ve ulaşım ihtiyacının sürekli arttığını belirtti.

Merkez Bağlar ilçesi Övündüler Mahallesi’nde vatandaşların talebi üzerine yeni yol açma çalışması başlattıklarını belirten Beyoğlu, "Vatandaşlarımıza rahat ve huzurlu koşullarda yaşamaları için tüm imkanlarımızla hizmet etmeye devam ediyoruz. İlçeye tarihindeki en büyük hizmetleri kazandırdık ancak kırsalda yol ihtiyacı hiçbir zaman bitmez. Yeni yapılar inşa edildiği için doğal olarak vatandaşlardan talep geliyor ve biz de bunları karşılıyoruz. Halkımıza hak ettiği hizmetleri kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.