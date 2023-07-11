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        Diyarbakır Ofis Yeraltı Çarşısının girişleri yenilendi

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        Giriş: 11.07.2023 - 13:43
        Diyarbakır Ofis Yeraltı Çarşısının girişleri yenilendi

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ofis Yeraltı Çarşısının girişlerini yenileme çalışmalarını tamamladı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı, görüntü kirliliğine yol açan merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis Yeraltı Çarşısının girişinde bakım ve onarım çalışması yaptı.

        Ekipler, çarşı girişinde kırılan mermerlerin söküm işlerini yaparak tadilat çalışmalarını gerçekleştirdi.

        Proje kapsamında, 11 girişe ışıklandırmalı tabelalar, duvar, merdiven basamaklar, mermer girişler yapılarak korkuluklar boyandı ve giriş kısımlarının çatıları yenilenerek daha modern bir hale getirildi.

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