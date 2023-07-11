Diyarbakır merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 3 ilde, suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, İ.H.D. liderliğinde "öldürmeye teşebbüs", "yağma", "silahla tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "kasten yaralama", "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suçu üstlenme ve şantaj" suçlarını işlediği tespit edilen silahlı organize suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "Örümcek" adıyla 7 Temmuz'da Diyarbakır, Muğla ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden aralarında örgütün lideri olduğu iddia edilen İ.H.D'nin de bulunduğu 13 zanlı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 şüpheli serbest bırakıldı.

Diyarbakır merkezli 3 ilde, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 13 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 24 narkotik etkili ilaç, 152 fişek ve 3 kılıç ele geçirilmişti.