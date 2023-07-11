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        Diyarbakır'da annelerin başlattığı "evlat nöbeti"ne bir aile daha katıldı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 15:43
        Diyarbakır'da annelerin başlattığı "evlat nöbeti"ne bir aile daha katıldı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da annelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı "evlat nöbeti"ne bir aile daha katıldı.

        Çocuklarının kandırılarak terör örgütü PKK'ya götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1408'inci gününde devam ediyor.

        Her gün HDP il binası önüne gelip burada oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışan annelere bir aile daha destek verdi. Böylelikle aile sayısı 361'e yükseldi.

        Kardeşinin Hakkari'de 28 yıl önce 14 yaşındayken kandırılıp dağa kaçırıldığını anlatan Mehmet Yalçın, kardeşi Melek'e kavuşma ümidiyle oturma eyleme katıldığını söyledi.

        Evlat nöbeti sayesinde bazı ailelerin çocuklarını geri kazandıklarını, kendisinin de bu amaçla eyleme katıldığını kaydeden Yalçın, "İnşallah sesimizi duyururuz veya kardeşim bizi görürse geri gelmesini istiyoruz. Kardeşimi 1995'li yıllarda dağa kaçırdılar, sabah uyandığımızda yoktu. İnşallah bu vesileyle sesimizi duyururuz ve gelir. Ondan bir ses duymak istiyoruz." dedi.

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