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        Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 3 bina yıkılıyor

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 16:07
        Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 3 bina yıkılıyor

        DİYARBAKIR (AA) - ​​​​​​​Diyarbakır'da 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören 3 binanın yıkımına başlandı.

        Valilik, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlık ve ilçe belediyeleri koordinasyonunda, depremde hasar gören ve acil yıkım kararı verilen binalarla ilgili çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, merkez Bağlar ilçesi Prof. Dr. Ahmet Bilgin Caddesi'nde depremde ağır hasar gördüğü için boşaltılan 8 katlı 3 binanın yıkımına başladı.

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