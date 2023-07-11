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        Diyarbakır'daki terör örgütü PKK/KCK'nın "medya" yapılanması davası sanıkları hakim karşısında

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 17:28
        Diyarbakır'daki terör örgütü PKK/KCK'nın "medya" yapılanması davası sanıkları hakim karşısında

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın "medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 15'i tutuklu 18 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 15'i tutuklu 18 sanık ve avukatları hazır bulundu.

        Duruşmada savunma yapan 5 tutuklu sanık, üzerine isnat edilen suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu.

        10'u tutuklu 13 sanığın ise savunmalarını yapması için duruşmaya yarın devam edilecek.

        İddianamede, 18 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis isteniyor.

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