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        Diyarbakır'da devrilen hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı

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        Giriş: 12.07.2023 - 12:56
        Diyarbakır'da devrilen hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da devrilen hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 PV 811 plakalı hafif ticari araç, merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Pirinçlik mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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