Diyarbakır'da devrilen hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da devrilen hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 PV 811 plakalı hafif ticari araç, merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Pirinçlik mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.