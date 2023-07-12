Diyarbakır'da kovalamaca sonucu durdurulan araçta uyuşturucu bulundu
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kovalamaca sonucu durdurulan bir araçta 15 kilo 550 gram uyuşturucu bulundu, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ergani Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli E.Y'nin kullandığı araçta uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.
Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada, 9 paket halinde 13 kilo 650 gram esrar, 4 paket halinde 1 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.