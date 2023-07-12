Diyarbakır'da kırsal mahallelerde yol çalışması yapılıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin kırsal mahallelerinde yol yapım çalışmaları yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha kolay hale gelmesi için başlattığı çalışmalarda, kentin 17 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarında alt temel, stabilize, dolgu ve menfez çalışması yapıyor.

Vatandaşların seyahat güvenliklerini üst seviyeye taşımak için grup mahalle yollarının genişliğini de artıran ekipler, alt yapısı tamamlanan yollarda sathi asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler, Çınar ilçesi Hızırbey Mahallesi, Bismil Türkmenhacı-Kazancı-Çınar Aktepe Mahallesi, Sur ilçesi Karacaören Mahallesi, Ergani ilçesi Devletkuşu Mahallesi ve Kayapınar ilçesi Avcısuyu Mahallesi yolundaki çalışmaları tamamladı.