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        Diyarbakır'a yeni spor tesisi kazandırılması için çalışmalara başlandı

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 14:26
        Diyarbakır'a yeni spor tesisi kazandırılması için çalışmalara başlandı

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Bağlar ilçesinde yeni spor tesisi kurulması için çalışmalara başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Bağlar ilçesi Toptancılar Sitesi bitişiğindeki alanda vatandaşların basketbol ve voleybol oynayabileceği çok amaçlı spor salonu inşa edecek.

        Alanda toplamda 4 bin 332 metrekare alanda 1000 kişilik kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu inşa edilecek.

        Alanın kalan kısmında çevre düzenlemesi yapılarak açık otopark ve yeşil alan oluşturulacak.

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