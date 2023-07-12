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        Diyarbakır'da kırsal mahallelerde su sorunu çözülüyor

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 15:13
        Diyarbakır'da kırsal mahallelerde su sorunu çözülüyor

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik ilçesi Akçaörten mahallesinde yeni açılan sondaj sayesinde su sorununu çözüme kavuşturdu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi, (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Çermik ilçesine bağlı Akçaörten mahallesinde 212 metre derinliğinde sondaj kuyusu çalışmasını tamamladı.

        6lt/sn su verimliliğine sahip yeni sondaj kuyusu bağlantısı için ekipler tarafından pompa montajı yapılacak.

        DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi biten sondaj kuyusunda 'pompa deneme' işlemini gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşüne yer verilen Tutşi, projeyle uzun süre Akçaörten mahallesinde içme suyu sorunu yaşanmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Mevcut su mahallenin kullanımına fazlasıyla yetiyor. Vatandaşlarımız içme suyunu kaçak bir şekilde bahçe ve tarla sulamasına kullanmamalıdır. Abonelikleri olmayanlar, abone işlemlerini bir an önce yapmalıdır. Yeni hizmetimiz Akçaörten mahallemize hayırlı olsun."

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